Santa Cruz se quedó fuera del CNA en plena emergencia ambiental

El Consejo Nacional de Autonomías (CNA) sesionó nuevamente sin la presencia del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, pese que el mismo tenía una orden judicial para su traslado desde el penal de Chonchocoro hasta la Casa Grande del Pueblo. Desde la Gobernación “lamentaron” esta situación porque no se respetó el estado de derecho ni tampoco la democracia. A su vez, Régimen Penitenciario señaló que no se cumplieron los plazos para autorizar la salida de la autoridad.

“Está claro que hay una decisión de no permitir la participación de la principal autoridad cruceña en este Consejo Nacional de Autonomías. Primero, porque no tienen la valentía de tener al gobernador secuestrado sentado con ellos en la misma mesa. Segundo, porque es un gobernador incómodo, que no se va a quedar callado, que cuestionará las políticas nacionales ambientales y las que tienen que ver con el proceso censal. De tal manera que es una reunión con autoridades aliadas del oficialismo y no con disidentes”, afirmó.