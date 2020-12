Santa Cruz y La Paz iniciarán en febrero clases a distancia

Escucha esta nota aquí

El Gobierno definió que los departamentos de La Paz y Santa Cruz tendrán un tratamiento diferenciado en el año escolar, que se iniciará el primer día hábil de febrero, por el nivel de contagio de Covid-19 que existe en estos dos departamentos.





“En las ciudades capitales como Santa Cruz de la Sierra y La Paz aplicaremos, si los casos se mantienen en esa subida, la modalidad a distancia a través de la plataforma virtual de los textos que tenemos y esperamos hacer la entrega a los estudiantes”, dijo el ministro de Educación, Adrián Quelca en conferencia de prensa.





El gobierno ya definió que las clases de la gestión 2021 comenzarán el primer día hábil de febrero, es decir el 1 de febrero. Quelca dijo que, de uno u otro modo, el año escolar debe iniciarse el segundo mes del próximo año.





En el área dispersa de los dos departamentos con más contagios se aplicará las otras dos modalidades, presencial y semipresencial, según el avance de los reportes de las autoridades de salud. “En cualquiera de las tres modalidades, el año escolar debe empezar en febrero”, adelantó el ministro.





Las modalidades





Quelca explicó que la modalidad presencial se aplicará en aquellos municipios en los que el nivel de contagio sea inicial. En esos establecimientos, las autoridades municipales deben proveer a esos colegios y escuelas de todos los elementos de bioseguridad tanto para los maestros como para los alumnos, como ser alcohol y jabón líquido.





Las autoridades creen que esta modalidad se aplicará principalmente en el área rural del país por lo sucedido en la primera ola. Pero Quelca dijo que todo está supeditado a los informes de salud.





La modalidad semipresencial también está diseñada para municipios donde el nivel de contagios sea bajo y el riesgo no haga peligrar la salud de los estudiantes, en ese caso, los maestros deben dividir el aula en alumnos que puedan asistir y aquellos que pueden seguir las clases desde sus casas a través de internet o programas, ya sea de radio o televisión.





La logística para este sistema se hará conocer antes que empiecen las clases, porque las dos modalidades, semipresencial y a distancia requieren de Internet, en este punto, el ministro dijo que existe un convenio con el Ministerio de Obras Públicas para que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) suministre de manera gratuita el internet en las poblaciones que así lo requieran.





Colegios particulares





Sobre los colegios particulares, Quelca explicó que los dueños de los establecimientos y los padres de familia deben encontrar puntos de acuerdo para la modalidad de clases y el pago de los servicios de los educadores.





“Este año que está terminando fue particular, la cuarentena nos sorprendió a todos, porque no sabíamos qué era la pandemia y por tanto no se había fijado en el contrato original, ahora para estas modalidades que se establecerán. Las dos partes deben acordar el pago de las pensiones escolares”, dijo el ministro.





La autoridad no se refirió a que si el Gobierno intermediará entre colegios y padres de familia para encontrar puntos de coincidencia que permitan solucionar este tema.