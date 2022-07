Santos Quispe dice que Camacho llora como un niño mimado por el Censo

“ Ahora vemos que él chilla (llora) como un niño mimado, pero él tenía que estar aquí. Solamente dio excusas, que no había vuelo, que tenía audiencia, pero uno programa pues. Había la invitación desde el 1 de julio y sabía que se iba a hablar sobre el Censo”, dijo contacto con periodistas.

Es la segunda oportunidad en la que la autoridad regional paceña arremete contra el titular cruceño. La primera vez lo llamó “cartero” por arribar solo a la sede de Gobierno para entregar misivas y no para reunirse con autoridades nacionales.

Desde la Gobernación de Santa Cruz se indicó que Camacho no acudió a la reunión del Consejo de Autonomías por temas de agenda . Incluso existía una convocatoria para que el mismo martes declare ante la Fiscalía , por el caso 'Golpe I', aunque luego se suspendió.

Asimismo, el gobernador de La Paz admitió que se pensó en diferir el Censo para 2023 , pero que las autoridades nacionales fueron sinceras y reconocieron que no sería suficiente el tiempo para realizar la actualización cartográfica.

“No alcanzaba hasta noviembre, por eso hemos dado un poco de tiempo, porque queremos un Censo que actualice y no tenga problemas. Yo he propuesto para junio de 2023, y el Gobierno sinceramente ha dicho que no le va a alcanzar el tiempo”, concluyó.