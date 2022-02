Santos Quispe será imputado por las latas de cerveza halladas en su despacho

Escucha esta nota aquí

El gobernador paceño, Santos Quispe, será imputado por el delito de uso indebido de bienes y servicios públicos, según la disposición de la Fiscalía paceña, situación que se da después de encontrarse evidencias del consumo de bebidas en el interior del despacho de la máxima autoridad departamental.

En este sentido, Quispe será puesto ante un juez cautelar, tomando en cuenta que es el único aprehendido por este caso, pese a que en la oficina se encontraban otras personas.

“Posterior de ello (declaración informativa), se va a remitir a dicho ciudadano ante autoridad jurisdiccional para que resuelva su situación legal”, sostuvo el fiscal en declaraciones recogidas por La Razón.

Además, la autoridad del Ministerio Público exteriorizó que el delito por el que se acusa al gobernador paceño -uso indebido de bienes y servicios públicos- puede tener una pena de entre uno y cuatro años de cárcel, por lo que no corresponde solicitar su detención preventiva.

El gobernador paceño pasó la noche en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), al igual que otras nueve personas, que fueron arrestadas tras encontradas escondidas en el baño y la cocina de la Gobernación.

Desde la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) se anticipa la censura de Quispe, y sus detractores consideran que debe renunciar por “ética”, por también estar involucrado en otro escándalo anterior, por un accidente de tránsito en presunto estado de ebriedad.

Mientras que Quispe negó las acusaciones y también haber estado bajo la influencia del alcohol. “La derecha, ellos han colocado esas bolsas negras con cerveza, pensando que yo estoy borracho, no estoy borracho, estoy sano, por eso estoy dando la cara, soy inocente. No he consumido nada de bebidas alcohólicas, por eso estoy sano, sino ahora estaría mareado”, dijo el gobernador.

"Santos Quispe pídale perdón de rodillas al pueblo paceño. La Gobernación no es su boliche y no es su discoteca para que usted se ponga a chupar", cuestionó por su parte Héctor Arce, diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Lea también PAÍS Abogado de Quispe: “El gobernador estaba más sobrio que usted y yo en este momento” (VEA EL VIDEO) La autoridad regional admitió anoche que consumió bebidas alcohólicas. Pasó la noche en celdas de la Fuerza Anticrimen y la Asamblea Departamental anticipa sanciones