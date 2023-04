Se activan bloqueos y Gobierno anuncia retiro del proyecto de ley 280

“Hace 20 días se ha retirado el proyecto de ley 280 y actualmente se encuentra en pleno proceso de socialización , por lo tanto, mientras no se logre consenso con los diferentes sectores de la población, la Asamblea Legislativa no tratará el proyecto de ley”, afirmó el viceministro de defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, en una rueda de prensa, ayer al final de la tarde.

Jesús Cahuana, el principal ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales de Bolivia, afirmó que no había sido informados con esa acción y que la norma estaba “congelada” en la Asamblea Legislativa. “Esa norma no está en el Ejecutivo, ya no está en su poder, ¿lo pasaron a la Asamblea? Por eso, la socialización que proponen es una mentira”, apuntó el dirigente gremial, quien reveló haberse reunido la semana pasada con el ministro de Justicia, Iván Lima, para abordar este tema.