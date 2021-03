Se anticipa segunda vuelta por la Gobernación de La Paz; ‘El Tata’ Quispe se mete en la pelea

Escucha esta nota aquí

Peligra el triunfo oficialista en el departamento de La Paz. Según los sondeos en boca de urna, Franklin Flores, candidato a la Gobernación, por el Movimiento Al Socialismo (MAS) iría a una segunda vuelta con Santos Quispe, aspirante por Jallala La Paz, para definir al ganador en las elecciones subnacionales en esta región.



El candidato del MAS, según el estudio de Ciesmori para la red Unitel, tendría el 37,3% de la preferencia, mientras que Quispe el 27,1%.

Por otro lado, la encuesta de Focaliza para Red Uno ubica a Flores con 37,7% y a Santos Quispe con 24,9%. En ambos sondeos no oficiales se vislumbra un balotaje para el 11 de abril.

No obstante, los resultados son preliminares y no oficiales. Para que no haya segunda vuelta el aspirante masista tendría que superar el 50% o, en su defecto, más de 40%.

Un tercero en discordia

Pero no todo está dicho, porque detrás del candidato de Jallala La Paz, está Rafael Quispe, que tiene diferencia de pocos puntos con el aspirante de esta agrupación, que es hijo del legendario líder indígena, Felipe Quispe Huanca, aspirante original a Gobernador por este partido político.

Según Ciesmori, el tata Quispe está a 5 puntos del heredero del ‘Malku’, mientras que Focaliza da una diferencia de solo 4,4. La pelea por el segundo lugar será intensa.

Pero en caso de que la tendencia se mantenga, según un estudio realizado por Ciesmori para la Red Unitel, si Flores se enfrenta a Santos Quispe, el candidato del oficialismo obtendría 46,6% frente al 53,4% del heredero de ‘El Mallku’.

El triufo del MAS corre peligro en la sede de gobierno.