Se casó el exdirigente de El Alto: "No quiero ser ch'ulla como Evo"

El exdirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Roberto de la Cruz, se casó hace unos días con Alba Alcón, ex miss cholita alteña. El ahora ahora abogado constitucionalista asegura que contrajo nupcias no solo porque encontró a la razón de su vida, sino también porque "no quiero ser ch'ulla (solo, sin pareja) como Evo", aseguró.

De la Cruz confesó que conoció hace más de diez años a su esposa, primero fueron amigos y ahora son esposos. "Ella es licenciada, trabajadora social; yo estoy terminando una maestría y ejerciendo la abogacía", señaló.

Asimismo, destacó que la unión contó con el apoyo de sus familiares y miembros de la comunidad en la que viven. "Me aconsejaron tener una compañera, una aliada; y ella es mi razón de vida, la flor más preciada", subrayó el abogado.

La unión la realizó un amauta y un oficial de Registro Civil, estuvo amenizada por música autóctona y se usó vestimenta tradicional. El novio tenía un traje blanco de bayeta de tierra, mientras que su esposa vistió un tapado fucsia, una pollera verde y un sombrero blanco adornado con flores.

Sus testigos fueron el exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) Jaime Solares y el antropólogo Simón Yampara.

