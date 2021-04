Se dan enfrentamientos en Bermejo por denuncias de acarreo de gente antes de las elecciones

Escucha esta nota aquí

A pesar de que las fronteras están cerradas, Bermejo parece no enterarse. El flujo de personas se mantiene con comerciantes y, según denuncias, también con personas que llegan a Bolivia para votar, ya que mañana se llevarán a cabo las elecciones para gobernador. Están en carrera Álvaro Ruiz (MAS) y Óscar Montes (Unidos por el cambio).

Este sábado la molestia de la gente llegó al extremo de que se den enfrentamientos en la zona de las chalanas, ya que, según asegura la concejal de Unidos, Sara de Crespo, hace tres días que empezó el acarreo de los votantes.

Crespo lamentó que, a pesar del auto de buen Gobierno y de las fronteras cerradas, la Naval no haga nada para evitar la situación.

"Pasa lo de siempre, como hace 15 años. Ya es vergonzoso, las elecciones las ganan los candidatos del MAS porque trafican con gente de la otra banda. Compran los votos, les dan colectivo, los alojan aquí en Bermejo y vienen a entorpecer nuestras elecciones. Nada se respeta. Recién fuimos a hablar con la Naval, que al comienzo no quería manifestarse, pero después dijeron que no tienen combustible, que solo tienen una movilidad y que la frontera es muy grande", criticó.





Foto: Enfrentamientos por denuncias de acarreo de gente





La concejal explicó que los recién llegados son ciudadanos bolivianos, pero que esta es una elección departamental y que ellos no viven en suelo nacional. Dijo que vienen a cobrar jubilación, bonos y todo lo que da el Gobierno y que si no votan, los amenazan con quitarles esos beneficios. "Tienen una red bien organizada desde hace años y vienen a dar su voto a los masistas", aludió.

Según Crespo, hay micros esperando a esas personas en el lado boliviano para llevarlos a alojamientos pagados, con comida pagada. Lamentó que en la elección pasada fallecieran cinco personas por este flujo político, entre ellos dos menores (un bebé), debido al "acarreo".

"Hasta eso llega la ambición por ganar, a arriesgar a la gente, que pasa en gomones. Estamos cansados de ver semejante abuso, de que vengan a decidir por nosotros. ¿Ahora qué quieren?, que haya muertos por enfrentamientos. La Policía ha quitado hasta cuchillos y machetes", aseveró.



En el enfrentamiento, según Crespo, han roto gomones y han ido a poner denuncias a la naval.

"Podemos gritar, pero la Naval no está, dijeron que el comandante estaba en La Paz, y el que quedaba no estaba para atendernos. En el Comando de frontera policial el mayor Aldo Vega dijo que trabajarían, pero no en el cruce porque no tienen que ver con eso. Mientras tanto, están pasando muchas personas y son votos para el MAS. Ellos vienen a votar por nosotros los tarijeños", lamentó la periodista Sandra Calapiña.

