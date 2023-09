Se filtra supuesta llamada que alertó a Marset para que huya y la Fiscalía investiga a cuatro jefes policiales

Tras conocer esto el uruguayo le dice de manera desafiante al supuesto policía: “bueno, si usted no quiere terminar preso, tiene que ayudarme” . Y este último responde: “mejor llámame al otro teléfono”. La llamada se corta con Marset diciendo “mierda”.

"Gracias al director de la Felcn logré irme, porque él me avisó que el ministro había dado orden de aprehensión contra mi; como no hizo las cosas bien (el director), y porque está molestando a la gente inocente que no tiene nada que ver, quiero que se sepa esto", dijo el prófugo entonces.