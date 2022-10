Se habla de diálogo por el censo en medio de amenazas y preparativos para el paro

“Hemos dicho que la fecha se construye. Nuestra propuesta es la que ese día (el 11 de octubre) dejamos en Santa Cruz. Pero no es aceptable que nos quieren decir: ‘Abrogamos y, el siguiente paso, ustedes colocan el 2023 y ahí estamos conformes’. Eso no nos garantiza que esa sea la etapa final de un conflicto que ellos están trabajando. El siguiente punto puede ser, y lo digo como ejemplo, que nos digan: ‘Que se instale una mesa por el tema del pacto fiscal y si no, nos vamos a un paro cívico’,” afirmó el funcionario, pero insistió que, por eso, “la fecha no está cerrada”.