Se inicia el proceso de revisión y consistencia técnica del Censo de Población y Vivienda 2024

"Qué importante es encontrarnos en el lugar donde se llevó adelante el procesamiento de las boletas censales. Estar rodeado de todo el material y acompañados del equipo que hizo esta labor", comenzó diciendo Arandia a los asistentes.



Pero remarcó que "quiero darles la bienvenida al proceso de revisión y consistencia técnica de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024. A este proceso que nos encontramos en estas instalaciones hemos invitados a autoridades y asesores técnicos de todas las gobernaciones del país".



Según afirmó Arandia, "tengan la certeza que estamos para responder todas las consultas técnicas. Estamos con total apertura para contestar y explicaciones con el respaldo y documentación necesaria para demostrar los resultados que hemos obtenido y publicado en agosto pasado".



Agregó que "como INE no vamos a entrar a disputas ni especializaciones políticas. Hoy están presente los actores que quieren respuestas técnicas y tengan por seguro que tendrán respuestas a cada una de sus consultas".



Arandia lamentó "que los actores que rechazaron el trabajo del INE, no estén presentes en esta mesa; eso demuestra que sus motivaciones no son técnicas sino políticas. Lamentablemente y muy probablemente, que no tengan el argumento suficiente para sostener sus afirmaciones".



En agosto pasado, el INE presentó los resultados del Censo de Población y Vivienda realizado en marzo pasado. Los datos vertidos fueron criticados y observados por varias autoridades del país.