Se inicia la marcha de la COB en respaldo al ala 'arcista' del MAS

Juan Carlos Huarachi, líder de la COB, convocó a una marcha de sus afiliados para este martes en la ciudad de La Paz, luego del intento de toma que protagonizó el sector 'evista' del Pacto de Unidad. El dirigente cobista advirtió con la toma física del Parlamento y el cierre de este órgano del Estado.



“No vamos a parar compañeros, hoy más que nunca. Mañana (martes 10/09) la marcha va a terminar con la toma física de la Asamblea Legislativa y si no quieren legislar que asuman sus suplentes y si no quieren los suplentes vamos a plantear cierre del Parlamento”, había dicho Huarachi en conferencia de prensa, el lunes.



El dirigente lanzó esta advertencia luego de que un grupo del pacto de unidad afín a Evo Morales tomara las instalaciones cobistas y lo amenazara con sacarlo a patadas, si no convoca a un congreso para elegir nuevo Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la COB. Juan Carlos Huarachi fue posesionado como ejecutivo de la COB en enero de 2018 y desde entonces permanece en el cargo.