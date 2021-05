Se inicia la vacunación a maestros con miras a las clases semipresenciales y presenciales

Escucha esta nota aquí

Este lunes 24 de mayo se inició el proceso de vacunación contra el coronavirus a maestros rurales y urbanos. La intención es inmunizar a un aproximado de 170.000 profesores para que puedan retornar a clases semipresenciales y presenciales, aunque no existe una fecha concreta. El proceso de inoculación empezó en la ciudad de Sucre.

"No podemos suspender tan noble actividad, no podemos tan siquiera permitirnos un día de retraso en la educación de nuestros niños, pero tampoco podemos permitirnos no proteger a nuestros maestros y a nuestras maestras, es por eso que el presidente Luis Arce ha tomado la decisión de priorizar la vacunación de este importante grupo de profesionales que de manera silenciosa y noble forja nuestro país", afirmó el ministro de Salud, Jeyson Auza.

El acto de inicio de vacunación contó con la presencia de Auza, del ministro de Educación, Adrián Quelca; y del presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani. Auza lamentó la pérdida de 240 maestros que fallecieron por coronavirus.

Mientras, el ministro Quelca afirmó que todavía no existe una fecha para el retorno a clases semipresenciales y presenciales, y resaltó que los maestros ahora puedan contar con vacunas contra el Covid-19. "Esta campaña de vacunación va a posibilitar la continuidad de las actividades educativas en todo el país”, acotó.