Se instala la mesa convocada por Arce Catacora con los rectores universitarios en la Casa Grande del Pueblo

Por su parte, la máxima autoridad de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, recordó que todavía no se conoce el argumento del Gobierno para llevar adelante la encuesta nacional en 2024; sin embargo, tiene en mano una nota con un cronograma de actividades y una ruta crítica que exhibe que el censo se puede llevar adelante en junio de 2023.



"Estamos demostrando que es posible llevar adelante el censo en el primer semestre de 2023 y si no tenemos respuesta positiva del Gobierno (para conocer la justificaciones del aplazamiento) el paro está confirmado por la cumbre de emergencia por el censo para el día lunes (25 de julio)", manifestó el rector de la Uagrm.



Cuéllar espera que haya el visto bueno para sentarse a hablar sobre el tema con criterios técnicos, todo depende de la voluntad política de las autoridades nacionales, a tiempo de ofrecer todas las herramientas del sistema académico para poder llevar adelante la encuesta nacional.



La nota remitida por el presidente Arce a los rectores de las universidades del país, pone como motivo de la reunión el tratamiento de temas referidos a tecnología, el rol científico que tienen las casas de estudio y su aporte al desarrollo del país, pero no se hace mención al Censo de Población y Vivienda.



No obstante, desde el Gobierno reiteraron que en la convocatoria se espera abordar tema relacionados al ámbito educativo, por lo que hay expectativa general a la conclusión del encuentro que se lleva adelante en la Casa Grande del Pueblo.