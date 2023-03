Se jactaron de sus logros: Arce destaca "recuperación de la democracia" y Evo, la nacionalización

- “El imperio no acepta cinco temas para Bolivia: primero, no quiere que el país industrialice su litio; no acepta petroquímica, no acepta que los recursos minerales, hierro, oro, se industrialicen; y cuarto, el imperio no quiere el tren bioceánico que venga de Ilo, Perú, océano Pacífico, que pase por La Paz, Oruro, Yapacaní, Santa Cruz, Brasil, hacia Puerto Santo y el Atlántico. No acepta eso. Quinto, aparece el agua, pensé que era para privatizarla. No, el plan es que las transnacionales sean las dueñas del agua dulce de Bolivia, gravísimo, eso es lo que quiere el imperio”.