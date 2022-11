Se levanta el paro

“ A partir de este momento hacemos un cuarto intermedio, levantamos el paro y bloqueos sin suspender nuestra lucha , seguimos en emergencia, sepamos administrar nuestra victoria en beneficio de todos. Hemos asumido la defensa jurídica de los que aún están detenidos por esta causa. No los vamos a abandonar. Pueblo cruceño, una vez más, gracias por su sacrificio, que no ha sido en vano, señoras, señores, jóvenes y niños, es momento de volver a estudiar y trabajar para recuperar las fuerzas físicas y su economía . Lo haremos con mucha fortaleza, nuestra moral está más alta que nunca . Bolivia hoy nace de nuevo. Nos hemos levantado juntos con un ideal en el corazón y los felicito a todos por haber podido abrir las compuertas de la libertad”, afirmó Calvo.





El paro indefinido duró 36 días. La medida empezó el 22 de octubre en demanda del censo en 2023. Hubo acercamientos con el Gobierno y hasta la instalación de una mesa técnica en la ciudad de Trinidad. No se llegó a acuerdos y al final el Gobierno decidió realizar la encuesta nacional el 23 de marzo de 2024, pero prometió entregar resultados en septiembre de ese año.



Calvo aseguró que se logró una victoria a partir de la aprobación de la Ley del censo que se aprobó esta madrugada en la Cámara de Diputados, norma que establece que a partir de los resultados del empadronamiento se realizará la redistribución de escaños para las siguientes elecciones nacionales. Pero además se hará una nueva distribución económica para las regiones.



El líder cívico, quien emitió el comunicado desde su residencia, donde guarda detención domiciliaria, aplaudió la voluntad política de los 93 legisladores que votaron a favor de la norma. Calvo dijo que se impuso un debate político y democrático en la Cámara de Diputados, donde el “rodillo partidista” fue sustituido por la bandera nacional.



“Les hemos ganado a las hordas invasoras, al cerco de ciudades, a delincuentes organizados, a policías criminales, a fanáticos entrenados en el exterior, a campañas publicitarias mentirosas y a prácticas dilatorias. Hemos luchado con amor, alegría y con mucha fe en Dios, pero como dijo un poeta: ‘no se engañen con nuestro aire festivo’. No es que no sabemos sumar, sino esperamos cobrar en su tiempo”, remarcó Calvo.



El presidente cívico también se refirió a la nueva relación que tendrá el departamento de Santa Cruz con el Estado boliviano. Calvo dijo que la siguiente semana se empezará a trabajar en algunas medidas, como la preparación de una encuesta censal a nivel departamental y revisar la relación con algunos policías. Dijo que esta posición es un mandato del cabildo.



En pocos días más iniciaremos esta misión para mostrar a todos los bolivianos que debemos abandonar viejos y deteriorados sendero que mal vinculan a Santa Cruz con el Estado, planteándonos nuevos caminos que nos señalen rutas alternativas para modificar ese vínculo dañino. La premisa del trabajo de la comisión Constitucional será lograda con equilibrio entre lo deseable y lo viable. No caeremos en las trampas de formular modelos complejos cuya aplicación depende de la voluntad de otros departamentos que no tienen la motivación, la capacidad ni la voluntad de autogobernarse. Esta reconstrucción está sobre dos pilares fundamentales: la igualdad y la libertad para todos”, dijo Calvo.



Luego, el líder cívico aseguró que se replanteará la relación con el Estado para seguir siendo parte del mismo Estado, pero dijo que ese vínculo “debe dejar de ser tóxico. Somos más útiles a Bolivia si nos dejan ser y si nos dejan hacer. Pueblo cruceño, comenzamos una nueva era, vamos a rayar la cancha de nuestras relaciones con el Estado centralista sin salirnos de la legalidad”.