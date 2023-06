Se pierden 600 mil empleos formales por culpa del contrabando

"El contrabando es un tema sensible. En su artículo 325, la Constitución Política del Estado (CPE) cataloga esta conducta como un delito económico, pero es lamentable que, pese a que está contemplado en la CPE, no hay acciones contundentes contra este delito económico ", cuestionó Ian Miranda, jefe de investigación sectorial de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco).

Una de las grandes observaciones apunta a la inexistencia de peces gordos del contrabando detenidos. También se reclama la falta de contundencia en los operativos. De 100 casos, solo se identificó a una persona cometiendo contrabando delictivo. Estas causas no prosperaron y quedaron en nada . "Bolivia es un paraíso para la internación de mercadería del contrabando", apuntó.

"En 2015 ya teníamos un 73% de empleo informal, y al cierre de 2022 esto aumentó de manera alarmante a un 89% . Es cosa preocupante porque la población no accede a una seguridad social, ni a corto ni a largo plazo; no tendrán una renta digna de vejez para jubilarse, ni tendrán acceso a la salud con las prestaciones de la caja. Eso es crítico", aseveró.

En cuanto a la evasión tributaria (Gravamen Arancelario e Impuesto al Valor Agregado ) en 2022 fue de $us 930 millones , un monto “que hubiera permitido la construcción de 16 hospitales de tercer nivel”, dijo Hugo Siles, asesor de Presidencia y Gerencia General de la CNI.

Miranda sugiere complementar los controles en fronteras con un control desde los municipios, que es el punto final de este contrabando. "Ellos tienen la atribución y competencia para hacer el decomiso de esta mercadería", agregó. Sin embargo, reconoció que no existe una buena coordinación con entidades del Estado. Hay mucha burocracia y falta de voluntad para generar operativos, observa.

Asimismo, Miranda recordó que el contrabando está relacionado con otro tipo de delitos . "Es hermano del lavado de dinero, actividades ilícitas, etc", puntualizó.

El contrabando está creciendo desmesuradamente. En 2022 generó un daño económico al país de $us 3.331 millones, cuando en 1999, la actividad ilegal representó $us 1.000 millones.

Para Miranda, al contrabando hay que considerarlo no como un hecho aislado, sino como un problema que crece más que la producción boliviana.

Lanzó cifras. Dijo que en lo que concierne a alimentos y bebidas, están ingresando al país, al año, $us 550 millones por mercadería de contrabando; $us 576 por televisores pantalla plana y celulares de alta gama; $us 60 millones por lubricantes e hidrocarburos.