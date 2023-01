Se pierden las imágenes de seguridad de casas de pilotos bolivianos presos en Paraguay

De los inmuebles se secuestró documentación en físico que será analizada por la Fiscalía y la Felcn | Foto: Jorge Gutiérrez





Mujer dice que no sabía nada de su esposo



La mujer arrestada la tarde de ayer prestó sus declaraciones ante la Fiscalía en dependencias de la Felcn. Reveló datos netamente de su entorno familiar, además de sus hijos. Sin embargo, cuando le preguntaron de las actividades de su esposo, Stephano Alavconi Quezada, manifestó desconocer lo que hacía.



Aseveró que su esposo no le comentaba sobre sus actividades ni viajes que realizaba.



La Fiscalía confirmó que la esposa fue requerida para brindar información y que luego fue liberada, pero que en cualquier momento será convocada de acuerdo al curso de las pesquisas.



Los pilotos bolivianos Stephano Alavconi Quezada y Raúl Álvaro Guzmán Cortez fueron capturados el domingo pasado por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en una pista clandestina de Santiago, departamento Misiones de Paraguay, cuando junto a cuatro paraguayos descargaban los 420 kilos de droga de la avioneta matrícula CP-2759.



Un juez de Paraguay ordenó la detención preventiva en la cárcel de los seis hombres, entre ellos cuatro paraguayos y los aviadores de Bolivia, al existir fehacientes pruebas de su participación en delito de tráfico internacional de drogas.



Las autoridades de la Fiscalía y del Senad aseguraron que los pilotos de Bolivia optaron por guardar silencio.



La cocaína, con el sello de un trébol colocado por las mafias de traficantes en cada paquete tipo ladrillo, tenía que ser embarcada vía terrestre rumbo a Argentina y según el Senad, está valuada en $us 2,9 millones.



La avioneta salió de Santa Cruz



Las autoridades de la Dirección general de Aeronáutica Civil (DGAC) y de Naabol confirmaron que la avioneta CP-2759 salió con un plan de vuelo, estaba estacionada en el hangar 105, pero la persona que solicitó el vuelo solo tenía el permiso para viajar dentro del territorio nacional y regresar el lunes. La Felcn intensifica las pesquisas para conocer la ruta que recorrió la nave utilizada por traficantes de cocaína.



La casa de uno de los pilotos que fue allanada dentro de las investigaciones de la avioneta que cayó en Paraguay con un cargamento de cocaína



