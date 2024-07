Se proyectan la asignación de escaños para diciembre y el TSE no se anima a dar fecha

“La Asamblea Legislativa tiene que legislar en tiempo oportuno para que el Órgano Electoral pueda hacer la segunda tarea que es la delimitación de las circunscripciones uninominales, porque si no tiene promulgada la ley de distribución de escaños no podrá hacer esa nueva delimitación de circunscripción uninominal, no tendría una base y correremos el riesgo de ir a las elecciones generales con datos y resultados no actualizados del Censo”, aseveró.