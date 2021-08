Se suspende la audiencia contra el dirigente de Adepcoca y ahora lo acusan de tener título falso

Escucha esta nota aquí

La audiencia a la que debía ser sometido Armin Lluta, secretario ejecutivo de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), fue suspendida. Sin embargo, ahora sostiene que pretenden acusarlo de tener un supuesto título profesional falso.

Una marcha de cocaleros de los Yungas acompañó al dirigente, que en la víspera denunció un intento de aprehenderlo para remitirlo al penal de San Pedro. Ese sector también reactivó su protesta por la instalación de un mercado paralelo, manejado por afines al MAS.

“Sabemos que esto es una maniobra política, pero quiero decirle algo a la Justicia: a Armin Lluta y a mi pueblo no lo van a callar. Si a mí me pretenden detener, que es lo que quieren ellos, el pueblo yungueño no se va a callar, su lucha va a continuar, va a defender a sus dirigentes”, dijo el representante.

Explicó que la audiencia fue reprogramada para el próximo martes. Es procesado, junto con el exdirigente Franclin Gutiérrez, por un presunto caso de desobediencia a mandato judicial e inconstitucionalidad.

Las declaraciones:





“A mí me acusan por desobediencia, pero como no han podido lograr pruebas, ahora me han dado un título de licenciado en la UMSA, dicen que yo he falsificado un título para ser docente en la UMSA. ¿A dónde están llegando? No pueden imputarme de nada”, denunció.

Para este sábado la dirigencia paralela de Elena Flores promueve la realización de elecciones para que exista un nuevo liderazgo en Adepcoca. "Lo que pretenden es hacer un cálculo para el 4 de septiembre, seguramente van a inventar algo para detenerme", recalcó.