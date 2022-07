Se suspende la audiencia contra Manfred en medio de una masiva vigilia

El titular local enfrenta un proceso por la represa Quecoma, construida cuando era prefecto en 2009. Debía comparecer ante el Tribunal de Sentencia No. 4 del Tribunal Departamental de Justicia .

“Tenemos que terminar en el país con la confrontación, no podemos darnos el lujo de enfrentarnos entre bolivianos e instrumentalizar el poder judicial , tenemos que unirnos para recuperar la economía y en eso estoy trabajando por Cochabamba todos los días”, dijo desde uno de los balcones de la Alcaldía.

El alcalde es procesado por el delito de presunto incumplimiento de deberes , debido a que no se cumplieron los plazos en la entrega de la obra y porque se habrían hecho modificaciones, apartándose del contrato y ejecutando una construcción con deficiencias. El caso data de 2010.

“Tienen que darse cuenta que no estamos haciendo política, estamos trabajando por el desarrollo de Cochabamba y si me perjudican a mí, perjudican a Cochabamba. Ustedes me han elegido y yo voy a cumplir con sus expectativas”, agregó el alcalde.