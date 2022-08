Se traba intento de diálogo con cocaleros y anuncian ‘gran’ marcha para el lunes

“Hemos demostrado la predisposición para llegar a un acercamiento. Los medios han sido testigos de la inoperancia del ministro, vergüenza de autoridad que tenemos. No solo se ha mandado una nota de diálogo, sino 36 notificaciones para dar solución a la demanda y en ningún momento hemos sido escuchados. Por eso vamos a radicalizar nuestras protestas. El ministro Gonzales y el presidente son responsables de lo que suceda desde el lunes”, advirtió el presidente del Comité de Autodefensa, César Apaza.

“Hemos convocado al diálogo a las 16:00 y lamentablemente no han asistido. Han hecho llegar una carta diciendo que no van a asistir, pero no hay seriedad. Voy a cumplir como ellos solicitan y será por separado. Se les va a convocar por nota”, sostuvo Gonzales quien salió luego que Alanes dejara las instalaciones.