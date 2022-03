Secretaria de la CIDH no sostendrá una reunión presencial con la hija de Jeanine Áñez

Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) descartó una reunión presencial con Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Áñez.

“Me responde @TaniaReneaum que tiene agenda llena. Se reunieron sólo con gobierno de Arce y no con víctimas de sus abusos, persecución judicial e indebido proceso contra decenas de presos políticos. Violan sus derechos y sus familiares no somos atendidos en nuestro justo reclamo”, posteó la joven.

Sin embargo, existe el compromiso de un encuentro virtual, que podría consolidarse a la “brevedad”, según dijo la familiar de la exmandataria, que rechazó “la injusticia del juicio ilegal y amañado" que inician el 28 de marzo en contra de su madre, "presa política y expresidenta Constitucional de Bolivia”.

La representante de la CIDH cumple una agenda oficial en el país, con la instalación de la mesa de seguimiento a las 36 recomendaciones que emitió el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), que constató la vulneración de derechos humanos durante los hechos registrados en 2019.

El tuit:

Me responde @TaniaReneaum que tiene agenda llena. Se reunieron sólo con gobierno de Arce y no con víctimas de sus abusos, persecución judicial e indebido proceso contra decenas de presos políticos. Violan sus derechos y sus familiares no somos atendidos en nuestro justo reclamo🧵 pic.twitter.com/Lp50Yb1Zu3