Sectores de Tarija acatan paro cívico exigiendo anulación de la Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas

El 90% de las instituciones afiliadas al Comité Pro Intereses de Tarija acatan este lunes el paro movilizado de 24 horas en demanda de la anulación de la Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas, que pretende ser aprobada por el MAS.

Transporte sindicalizado y pesado, sector salud, Universidad Juan Misael Saracho y otras instituciones son las que cumplen con la medida de protesta.

El segundo vicepresidente del Comité Pro Intereses, Marco Guaygua, confirmó a EL DEBER que ese porcentaje de los sectores afiliados acata la resolución del Ampliado Departamental.

"Por ejemplo, el transporte sindicalizado ha replegado sus vehículos (micros, camiones de carga y buses) y no están trabajando. No están bloqueando con sus unidades para no poner en riesgo y evitar la confrontación", dijo el dirigente.

La circular 054 de ese sector ratifica el apoyo moral al paro cívico en escala departamental.

En la ciudad de Tarija, se instalaron 11 puntos de bloqueos en avenidas, rotondas y puentes que impiden la circulación de vehículos particulares y del transporte libre.





La medida es fuertemente apoyada en Tarija

El vicepresidente del Comité Cívico Regional del Gran Chaco, Raúl Hilarión, afirmó que, si bien no hay bloqueos en la ciudad de Yacuiba, no son normales las actividades por el acatamiento del paro cívico.

"Está a media máquina en la capital chaqueña y existe el cierre de frontera en San José de Pocitos", indicó el dirigente, al agregar que en esta jornada se prevé una marcha de protesta.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Gremiales de Bermejo, Freddy Rueda, declaró que el sector acata la medida de protesta con un punto de bloqueo en el acceso al puente internacional que conecta con Aguas Blancas (Argentina).

El dirigente mencionó que se organiza también una marcha para exigir la anulación del proyecto de la Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas que afectará al sector gremial y otros de esa ciudad fronteriza.

