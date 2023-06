Sectores del MAS se olvidan de Evo y los acusan de apoyar a Arce por obras y por ‘pegas’

“Ahora me estoy informando, lamentablemente, algunos dirigentes del Pacto de Unidad, de tiempos del golpe 2019-2020, han cuoteado con (Jeanine) Añez, tenían ministros y tenían dirigentes; no quiero decir por ahora, esos compañeros, algunos bien pegados como garrapata al Lucho. ¿Con qué conciencia será? ¿Con qué moral será? No entiendo. No todos somos iguales, lamentablemente”, denunció Morales en febrero de este año.