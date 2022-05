Sedes paceño registró cuatro decesos por fiebre amarilla y se encuentra en alerta sanitaria

Escucha esta nota aquí

Cuatro personas fallecieron en La Paz debido a la fiebre amarilla. Desde marzo pasado se registraron cinco casos, por lo que, en semanas pasadas, el Sedes paceño emitió la alerta sanitaria. El quinto paciente ya fue dado de alta, de acuerdo con un boletín del Sedes de ese departamento.

Los cuatro fallecidos eran personas mayores que no recibieron la vacuna contra la fiebre amarilla, refiere el Sedes paceño, que indica que habían llegado a las zonas tropicales de Caranavi, Teoponte y Guanay por motivos laborales.

De acuerdo con el Sedes, Miguel Ángel Quispe, jefe de la Unidad de Epidemiología de esa institución paceña, manifestó que esa vacuna se administra a todos los niños cuando cumplen el primer año de vida, pero que existe el 10% que no fue inmunizado. Por otro lado, expresó que la vacuna es 100% efectiva, y que toda persona que no la recibió o no recuerda haberla obtenido, debe hacerse inmunizar, por lo menos 10 días antes de ingresar a municipios endémicos.

Quispe recomendó a la población paceña no automedicarse si tiene síntomas de fiebre o malestar general, sino acudir a un centro de salud, donde se le hará una prueba de laboratorio cuyo resultado se conocerá en tres días.

El Sedes La Paz instaló puestos de vacunación en: la Terminal Interprovincial de Minasa y de El Alto, la Terminal Central La Paz, la Terminal Metropolitana y las plazas San Francisco y Bolivia.

“La fiebre amarilla es una enfermedad virulenta con alta tasa de mortalidad: de todos los casos que se registran, el 60% fallece. No tiene tratamiento y la única forma de evitarla es mediante la vacuna, que es completamente gratuita y está disponible en los centros de salud y los puntos habilitados”, indica un boletín institucional.