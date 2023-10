Segip asegura que no se quitará el QR de la nueva cédula y que es falso el diseño publicado en redes

El Servicio General de Identificación Personal (Segip), a través de su directora Patricia Hermosa, aseguró este martes que no se quitará el código QR de la nueva Cédula de Identidad (CI), que entrará en vigencia desde noviembre de este año y denunció que es "totalmente falso" el supuesto diseño de dicho documento que empezó a circular en redes sociales.



"Ha circulado en las redes sociales (...) un diseño que es totalmente falso (...) indicando que la nueva cédula tendría chip, que ese sería el nuevo diseño; (pero) informar a toda la población y a la prensa que el 1 de noviembre (recién) nuestro presidente Luis Arce hará la presentación oficial de la (nueva) Cédula de Identidad", dijo Hermosa en conferencia de prensa.



El gobierno de Luis Arce, mediante el Decreto Supremo 4924 del pasado 26 de abril, decidió “modernizar y actualizar” la estructura de la CI y en los últimos días surgieron una serie de cuestionamientos o susceptibilidades, que incluso derivaron en denuncias de que las nuevas cédulas "sin QR" aumentarían un riesgo de "fraude electoral".



Pero, "en realidad no estamos quitando el QR, la cédula (que circula en redes es) totalmente falsa, es un diseño que no es el real; el diseño (...) tiene el código MRZ, varias medidas de seguridad, el código QR y el mismo va a ser lanzado oficialmente el 1 de noviembre por el presidente Luis Arce", insistió Hermosa.



Los elementos que se tomaron en cuenta para el diseño de la nueva CI fueron la cultura, la historia, la geografía, la fauna, la flora y el folclore de Bolivia.