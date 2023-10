Segip garantiza que las nuevas cédulas tendrán dos llaves de seguridad: QR y MRZ

El anuncio de que la nueva cédula de identidad iba a cambiar de códigos de seguridad, del QR al MRZ que requiere de una tecnología de $us 300 para decodificar, despertó en activistas y opositores la reaparición del fantasma del fraude electoral. Ayer, la directora del Servicio General de Identificación Personal (Segip), Patricia Hermosa, salió para aclarar que se utilizarán los dos.



Hermosa aseguró ayer que no se quitará el código QR de la nueva Cédula de Identidad (CI), que entrará en vigencia desde noviembre de este año y denunció que es “totalmente falso” el supuesto diseño de dicho documento que empezó a circular en redes sociales.



“Ha circulado un diseño que es falso (...) indicando que la nueva cédula tendría chip, que ese sería el nuevo diseño; (pero) informar a toda la población y a la prensa que el 1 de noviembre nuestro presidente Luis Arce hará la presentación oficial de la (nueva) cédula de identidad”, dijo Hermosa en conferencia de prensa.



El Ejecutivo, mediante el Decreto Supremo 4924 del pasado 26 de abril, decidió “modernizar y actualizar” la estructura de la cédula y en los últimos días surgieron una serie de cuestionamientos o susceptibilidades, que incluso derivaron en denuncias de que las nuevas cédulas “sin QR” aumentarían un riesgo de fraude.



Pero, “en realidad no estamos quitando el QR, pero en las redes muestran un diseño que no es el real; el diseño (...) tiene el código MRZ, varias medidas de seguridad, el código QR y el mismo va a ser lanzado oficialmente el 1 de noviembre por el presidente Luis Arce”, insistió Hermosa, quien fue asistente de Evo Morales durante buena parte de su gobierno.



Los elementos que se tomaron en cuenta para el diseño de la nueva CI fueron la cultura, la historia, la geografía, la fauna, la flora y el folclore de Bolivia.



Expertos en internet, explicaron a este medio que la elección entre un código QR (código de respuesta rápida) y un código MRZ (código de zona legible por máquina) son compatibles, porque ambos tipos tienen propósitos diferentes y características distintas.



Los códigos QR son versátiles y pueden almacenar varios tipos de datos, como texto, URL, información de contacto y más.Se pueden escanear fácilmente usando un teléfono inteligente o un escáner de códigos QR, lo que los hace fáciles de usar para una amplia gama de aplicaciones.



Se utilizan habitualmente para marketing, venta de entradas, embalaje de productos y vinculación de objetos físicos con contenido en línea.



Los códigos MRZ, por su parte, son utilizados específicamente en los pasaportes, visas y documentos de identidad. Efectivamente contienen información personal como el nombre del titular del documento, la fecha de nacimiento, la nacionalidad y el número del documento.



Están diseñados para una lectura automática segura y estandarizada, pero para captarlos se debe utilizar tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR). Los códigos MRZ son esenciales para los procesos de control fronterizo, inmigración y verificación de identidad.



En resumen, la elección entre códigos QR y códigos MRZ depende, según los expertos, del contexto y el propósito del código: Si se necesita codificar una variedad de información para fines generales y fácil acceso del usuario, los códigos QR son una mejor opción.



El QR tiene acceso universal, el MRZ requiere un equipo decodificador que cuesta al menos 300 dólares. Los expertos señalan que si se trata de documentos de identidad, pasaportes, visas o cualquier aplicación que requiera datos seguros y estandarizados legibles por máquina, los códigos MRZ son esenciales y la mejor opción. La idoneidad de uno u otro depende de los requisitos específicos de su proyecto o aplicación.



Ahora, el Gobierno promete incluir los dos en el nuevo carnet.