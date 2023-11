Segip y Sereci liados porque dos narcos portaban cédulas bolivianas

Por otra parte, hay cuatro exfuncionarios de Segip que fueron procesados por entregar la cédula con identidad falsificada al fugado Marset, pero el juez Primo Flores, cuestiona do por el propio Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo por liberar al socio de Marset, les dio detención domiciliaria y no los envió a prisión.

Acotó que realizarán una investigación. “Vamos a presentar el supuesto certificado de nacimiento al Ministerio Público, porque en realidad la señora no es boliviana, sino peruana. Indagaremos si es que los funcionarios que emitieron la cédula en 2017 continúan, quiénes son, porque la gente fue rotando. Tenemos una descentralización de servicios. El requisito del certificado es solamente para la primera vez que tramitan el carnet de identidad. Luego, ya solamente se requiere el pago de los Bs 17 para renovar, ya no el certificado porque se entiende que ya está en archivo”. El director de Sereci puso también de relieve este tema.

Trujillo recalcó que “Norma Claros” no está en los registros del Sereci, “esa información fue fraguada”. Se le preguntó si es que la persona que tramita un carnet en el Segip puede contrastar la información, en tiempo real, y Trujillo insistió “en que hay una comunicación fluida, hay coordinación institucional para llevarlo adelante, pero desconozco por qué no se lo ha podido concretar hasta ahora. Ellos pueden contrastar la información, no contamos con un software común, para resguardar la seguridad de las personas, por eso es que sólo la manejamos nosotros. No hay un sistema único porque la propia ley lo prohíbe”.