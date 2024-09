Seguidores de Evo golpearon a periodista y le obligaron a borrar imágenes; organizaciones condenan la violencia

La periodista Torrez, quien realizaba una transmisión en vivo para la red privada Cadena A, relató: “Vi a una de las personas heridas con hemorragia en el rostro y me acerqué a ayudar.”

Torrez describió a la Unidad de Monitoreo de la ANP lo sucedido: “Sentí un golpe con palo en la espalda que me dejó un zumbido en los oídos; caí de rodillas, pero logré recuperar fuerzas cuando alguien dijo que no me golpearan más”



Sin embargo, un grupo de siete hombres, identificados por la periodista como marchistas que acompañaban a Morales, la amenazaron y la obligaron a borrar los videos que mostraban la golpiza al grupo oficialista.