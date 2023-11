Seguidores de Evo inician vigilia en el TED Santa Cruz con duras críticas al gobierno de Arce

“Esta es una vigilia pacífica. No vamos a interrumpir para nada. Queremos que se nos respete el Congreso por parte del Tribunal Electoral y nada más”, declaró el exsenador Isaac Ávalos junto con grupo de sus correligionarios que gritaban estribillos contra del gobierno de Luis Arce.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anuló el Congreso del MAS de Lauca Ñ tras considerar que no cumplió con los requisitos establecidos en el estatuto del partido para acreditar delegados y pidió que se haga otro en un plazo de 180 días.

Según Ávalos, el TSE tiene hasta el 21 de noviembre para considerar una apelación a la resolución “Si hasta el 21 ellos no sacan una resolución anulando esa decisión tomaremos otras medidas como ser una marcha nacional o bloqueos de caminos”, amenazó.

El inicio de la vigilia, una medida que debería cumplirse en cada una de las capitales de departamento, coincidió con el inicio del cuarto año de mandato del presidente Arce. Por e so, los seguidores de Evo aprovecharon para cuestionar al gobierno.

“No esperamos nada de Lucho. Lo que hará hoy es criticar a Evo; mañana hará lo mismo y pasado (mañana) también. Eso hace para tapar las deficiencias de su gobierno. No hay dólares, no hay diésel, la gente está buscando trabajo y los productores están sufriendo”, añadió Ávalos.