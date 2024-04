Según el Gobierno baja el consumo de cocaína; las drogas sintéticas van ganando terreno en los jóvenes

Un informe de prevalencia del consumo de drogas en Bolivia, realizado por el Ministerio de Gobierno y presentado en esta última semana, revela que el consumo interno de cocaína ha caído de 3,20% en 2007; 0,83 % en 2014; 1,35% en 2018 hasta 0,99% % en 2023. Pero, al mismo tiempo, muestra también que se ha incrementado el consumo de sustancias sintéticas, tranquilizantes, estimulantes que son más baratas, y por lo tanto, son consumidas con mayor incidencia por los más jóvenes.



En el cuadro comparativo, el reporte del Gobierno asegura que el 2007 hubo un pico en el consumo de cocaína en el país, con el 3,2%. En 2014 cayó a 0,4%; volvió a subir en 2019 con el 1,4%. Hay un vacío en los datos de los tres años posteriores, pero el 2023, el documento advierte que volvió a descender a 1%.

Para el psiquiatra Fernando Garitano, este estudio no es confiable. “La experiencia clínica que tenemos los médicos nos revela que la situación está cada vez peor, que la incidencia en el inicio del consumo de drogas alcanza a los más jóvenes, que encuentras lo que sea en las discotecas. En Santa Cruz, el anterior fin de semana, en todo el cinturón ecológico, vimos a cualquier cantidad de personas que estaban drogadísimas. El tema de abuso de sustancias está peor, no se puede decir que igual o mejor”.

Camila relató que ella ha probado de todo y admitió que la cocaína la engañó. “Al principio pensé que no me hacía nada, pero fue hasta que en un cumpleaños consumimos con mis amigos, y sin darme cuenta se acabó. El enojo que sentí no era normal. Ahí me di cuenta de que me estaba volviendo adicta, así que aunque es muy difícil, desde entonces prefiero mantenerme lejos de consumir, aunque admito que a veces es muy difícil”.

La edad media de inicio de consumo de cocaína, según el estudio, tanto para el conjunto general, como para hombres y mujeres por separado es de 21 años. La prevalencia de consumo por rango de edad está entre los 25 a 34 años. El psiquiatra considera que esos números se quedan cortos, y duda de la credibilidad de los resultados.







Los costos



De acuerdo con aquellos que admitieron consumir cocaína en los últimos 30 días, dice el estudio, el 26,3% tiene un gasto situado en el rango de 71 a 100 Bs, el 25,4% gasta entre 101 y 150 Bs, y el 18,8% gasta menos de 70 Bs.

Joaquín, un consumidor ocasional de esta y otras drogas, advierte que la diferencia entre la “coca” con las drogas sintéticas, es clara: “con Bs 100 puedes comprar para toda una fiesta rave, en el caso del polvo blanco es más caro y esa misma cantidad alcanza sólo para un grupo reducido de consumidores”.







Tranquilizantes



Los tranquilizantes son sustancias (generalmente fármacos) que tienen la capacidad de reducir la actividad o excitación del sistema nervioso central. También se los conocen como sedantes o ansiolíticos. Se utilizan para aliviar la ansiedad, calmar los nervios, inducir la relajación muscular y en algunos casos promover el sueño.

Estos medicamentos actúan deprimiendo la actividad del sistema nervioso, lo que puede resultar en efectos sedantes o calmantes. Es importante señalar que el uso de tranquilizantes debe realizarse bajo supervisión médica, ya que su uso indebido o sin la debida precaución puede llevar a efectos secundarios no deseados o a la dependencia.

El estudio considera en este grupo a fármacos al alprazolam (tricalma, prazolam, alpax), diazepam (Valium, relazepam, compaz), flunitrazepam (rohipno) o similares. En el último año, según la encuesta, el 2.75% de las personas que las tomaron están entre los 12 y los 17 años; 3,24% de 18 a 24; 2,69% de 25 a 34. Y a medida que se va aumentando en edad, disminuye el consumo, siendo siempre más alto, entre los más jóvenes.

Joaquín asegura que los consumidores “changos" (jóvenes) en Bolivia, le apuestan más a aquellas drogas que son estimulantes, como el ácido, tusi -que es una droga muy fuerte-, las pastillas y otras para pasar noches locas, no para dormir”.

Un cantante de trap callejero, el boricua Mora, quien recientemente se llevó dos gaviotas del Festival chileno de Viña del Mar, dice en la letra de una canción que “ella mueve el cul... pa’ que se lo gocen, siempre le dan fino y es la 512. A las 5:12 chica dile a tu novio que salga del closet…”.

En esa canción, el intérprete alude a una droga. El portal helpadicciones.com dice que esas alusiones a la 512 “son un saludo secreto a la oxicodona/acetaminofeno, un analgésico opioide que produce el laboratorio norteamericano Mallinckrodt Pharmaceuticals como medicamento genérico, pero también puede referirse a cualquiera de sus otros nombres comerciales como Endocet, Nalocet, Percocet, Primalev, Roxicet, Xartemis, etc. A este fármaco también se le llama informalmente 'perco' o 'pelco' (por imitación del lambdacismo propio del español hablado en el Caribe).

En la serie biográfica de otro cantante de reguetón: Nicky Jam, se revela que el cantante llegó a alcanzar un consumo de más de 30 pastillas diarias”.

Otros estudios mencionan que nada menos que el Rey del Pop, Michael Jackson, murió por una presunta sobredosis de la 512. “Los chicos la cantan, en esa canción de Mora, también J Balvin habla de ella en sus temas, pero quienes los escuchan no se dan cuenta que esa basura, la 512, es un anestésico que se lo pueden meter a una mujer en una bebida, y ojo, esa chica podría ser tu hija o tu hermana. Tienes que saber que mientras ella está anestesiada, como muerta, sus agresores podrían ‘darle’ por donde sugiere la letra de la 512”, lanza Melissa, una estudiante.







Estimulantes



Mientras tanto, el texto gubernamental sugiere que los estimulantes son sustancias que, al ser consumidas, tienden a aumentar temporalmente el nivel de actividad o alerta en el sistema nervioso central. Estos compuestos pueden mejorar la vigilia, la atención y la energía, usualmente se utilizan con el propósito de contrarrestar la fatiga y mejorar el rendimiento cognitivo y físico. Aunque algunos estimulantes son de origen natural, otros son sintéticos y pueden tener efectos significativos en el sistema nervioso. Por esta razón, su uso está a menudo regulado y controlado.

El estudio considera estimulantes al metilfenidato (ritalina, concerta, aradix), fenmetracina (preludio o adepsina), anfetaminas (aderall), dexotroanfetamina (dexedrina, dextrostat), premolina (clyret) o similares, entre otros.

Los más jóvenes están en peligro. En el último año el 0,09% comenzaron a consumir estimulantes sin prescripción médica entre los 12 y 17 años; 0.63% entre los 18 a 24; 0.47% de 25 a 34 años.

Sin explayarse demasiado, en la página 78 del informe gubernamental se presenta un cuadro de pravelancia de otras drogas y la edad promedio del inicio de su consumo, en el mismo se detalla que el consumo de una droga llamada GHB, que corresponde a éxtasis líquido, inicia a los 15 años. Las metanfetaminas a los 17 años y el hachís a los 18.

Garitano insiste en que “sobre estos estudios hay que ver ¿qué métodos utilizan?, ¿dónde hacen la encuesta?, ¿cuánto sesgo tienen? Lo que se divulga, es dudoso. Ni siquiera en el Ministerio de Salud usan los métodos correctos para manejarlo. No hay un sistema de vigilancia epidemiológica serio, como tienen los países que se respetan, donde se mide sistemáticamente el consumo, todo el tiempo. Si le preguntas a la gente si se droga, pocos te dirán que sí lo hacen y eso no es serio”.

Hasta en el reguetón

Se va haciendo costumbre que los cantantes de reguetón o géneros parecidos hagan apología del consumo ilícito. En al menos dos canciones, el cantante mexicano Peso Pluma menciona a la ‘tusi lavada’. Esa sustancia es también llamada cocaína rosada, por su color, pero es mucho más barata y más tóxica que el polvo blanco. “Dom Perignon, Lady Gaga, lentes en la cara,Tusi lavada, triple lavada y una bandida que me llama”, se escucha en el fragmento de la popular melodía.

La ‘tusi’, a secas, es una de las drogas que ha entrado con fuerza en Bolivia, como lo revelan Garitano y tres jóvenes consultados por este medio. Haciendo apología al consumo ilícito, el reguetonero Peso Pluma vuelve a hablar de ella en la canción ‘Rosa Pastel’.

Melissa relata que la experiencia con la tusi es intensa, “es espectacular, te acelera a mil, no te duerme y puedes tener un buen o mal viaje. La idea y lo más prudente, es no mezclarla con alcohol, si vas a consumir, no mezcles”, aconseja con sinceridad la joven que no pasa de los 22 años.

Joaquín complementa que la tusi “es una sustancia que tiene el efecto de activarte a 1000. No te hace perder la consciencia, te mantienes conectado, pero tras un tiempo de euforia, puede venir un bajón tremendo. Circula mucho en las fiestas rave, en esas que se preparan una vez al mes, pero que solamente sabes dónde será un día antes de la cita. Allí yo te puedo decir que la venta de esta droga y de otras, es libre”. Otro de los efectos es que “te sube la presión, si es que ves a una persona con los cachetes rojos y que puede sangrarle la nariz, es porque se metió tusi”.

Entre los compuestos de la tusi se encuentra la cafeína, ketamina, un tranquilizante ocupado en caballos, e incluso llega a contener la adictiva droga azul, mayormente conocida como fentanilo, y por último se le agrega un colorante rosa que la hace atractiva a la vista de muchos.

Joaquín relata que el fentanilo en Bolivia es difícil de encontrar, pero por supuesto que está. “Lo que venden a Bs 60 es ácido, te lo dan en unos cartoncitos”, comenta. Otro joven complementa que unos amigos suyos le contaron que cuando obtuvieron esta droga, el ácido, se subieron al techo. “Ah no, me dijeron, a mi no me vengan a decir que los integrantes de Pink Floyd compusieron ‘el lado oscuro de la luna’, esa genialidad, así nomás, fue con ácido, no lo dudes bro”, relató.

Garitano sostiene que una de las pruebas que demuestran la presencia de estos tipos de drogas en el país es “que como resultado de la pobreza, de la miseria y de tanto acceso, las fiestas de hoy ya no son solamente borracheras, le meten de todo. Pero nadie hace un estudio científico enfocado a lo antropológico. Irse a meter a los boliches, para distintas clases sociales, es para caerse de nuca”.

Otra cosa, “es tan grave la cosa, pero no tenemos sistemas de vigilancia, monitoreo permanente. Las drogas sintéticas que entran son un veneno, mezclan varias cosas, ya ni se sabe. Algunas son en polvo, otras líquidas, hay en tabletas rudimentarias. Básicamente son anfetaminas estimulantes súper adictivas. Y más grave, los mexicanos y chinos están exportando el fentanilo en base a amapola. Es baratísimo, fácil de fabricar, si es que es derivado de morfina”.

A la hora tomar la primera dosis del fentanilo en base a amapola, opina el médico en base a su experiencia clínica, “me dicen que es muy agradable, y te deja con ganas de muchas más. La gente se muere de intoxicación por esta droga, andan como zombis por las calles de EEUU y México. Aquí vimos casos, es un medicamento anestésico de uso médico”.

Admitió que el psiquiatra privado puede atender a un grupo de personas que puede pagar su consulta. Mientras que “hay casos de familias que aluden una muerte natural de un integrante joven, cuando en realidad la causa fue una adicción de estas”.

Pero, “nosotros recibimos principalmente a los cocainómanos, porque es una droga más cara. La tusi, y esas pastillas vienen con mezclas terribles. Y como es muy barato, tienen acceso a todos. Ves a personas que cometen feminicidios o degollan a sus hijos. ¿por qué?, Porque tienen que estar muy loca, o drogada… ¿Con qué?, seguro que con estas drogas nuevas que hacen que la gente enloquezca”.

