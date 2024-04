Senado afirma que no se suspende la preselección para las judiciales, arguye que un amparo constitucional no es el recurso legal que debía presentarse

Cinco postulantes, que quedaron inhabilitados en la preselección al Órgano Judicial, presentaron amparos constitucionales contra los parlamentarios de la Asamblea, en un intento por volver a la carrera preelectoral. Sin embargo, el director jurídico de la Cámara de Senadores, Israel Quino, les señaló que equivocaron el camino, porque el amparo constitucional no es el recurso legal que debía presentarse.

Dos impugnaciones por el proceso de selección para las judiciales

Según la explicación del jurista Quino, el amparo constitucional, al margen de no ser el recurso adecuado, solo puede examinar un determinado caso; es decir que no puede paralizar todo el proceso, porque supuestamente se violentaron los derechos de un candidato y no de todos.