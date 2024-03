Senado debatirá prórroga de magistrados y posterga deliberación de créditos

Edición Impresa

La deuda externa se multiplicó por seis en la era del MAS; piden explicaciones

Según Banco Central de Bolivia (BCB), las obligaciones del país superaron a $us 13.500 millones; desde la oposición pidieron un informe sobre el endeudamiento histórico. Hay más de $us 800 millones de deuda que no fue aprobada por la Asamblea Legislativa