Senado tramita designación de Lidia Patty como embajadora en Paraguay

El exdiputado Amílcar Barral posteó en Twitter que “ Lidia Patty sería designada embajadora en Paraguay, para eso que vuelva Mario Cronenbold . Sabemos que no tienen casi nada para escoger, pero no jodan más nuestro país”.

Tras las elecciones subnacionales, el caso se amplió a la expresidenta Jeanine Áñez. En marzo de 2021 , la exmandataria fue detenida por este hecho, aunque luego fue procesada y sentenciada a 10 años de prisión por otro proceso. De hecho, el caso Golpe I no ha avanzado y aún está pendiente.

En la Asamblea hay mucha prudencia con el tema, porque debe ser tratado en reserva. Sin embargo, el senador Félix Ajpi, del MAS, señaló que desconoce se ese eventual nombramiento, pero manifestó que “vamos a evaluarlo”. La norma establece que para ser embajador, el postulante debe cumplir ciertos requisitos. “Veremos si es que la hermana los cumple o no, pero no me puedo pronunciar sobre esto con mayor detalle”, manifestó.