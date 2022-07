Senado valida préstamo y le da liquidez al Censo

El Senado avaló un préstamo total por $us 100 millones que será empleado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el Censo 2022, así como para otros estudios. Con la operación, se completó el presupuesto de la gran encuesta del próximo 16 de noviembre.

Los recursos provendrán del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Programa de Fortalecimiento del Sistema Estadístico del Estado. El contrato de préstamo establece que el 26,40% ($us 26,4 millones) será destinado al Censo y el 73,60% ($us 73,6) a otras encuestas y los programas de fortalecimiento del INE.

Pero, el financiamiento total del próximo censo llega a $us 68 millones. “No solo se realizará con recursos del BID, sino con fondos provenientes del Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata) y del Tesoro General de la Nación (TGN)”, informó el INE con un reporte divulgado en fin de semana.

El senador Rodrigo Paz, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), volvió a cuestionar la transparencia del proceso porque, según dijo, no detalla en qué se va a gastar cada actividad de los componentes uno y dos de los contratos de préstamo que sancionó el Senado y que será promulgado en breve por el presidente Luis Arce.

“No han explicado cómo se utilizará el dinero del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo de $us 26,4 millones, ni de los $us 40 millones de Fonplata. El saldo de $us 1,6 millones, que es aportado por el TGN, se destinará a comprar 44 camionetas para el INE”, afirmó Paz. Agregó que “lo lógico sería que esa información esté en la página web del INE.