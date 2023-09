Senado y Cancillería se enfrenta por designación de embajadores

Después de que el expresidente Evo Morales se estrellara contra el canciller Rogelio Mayta porque hasta la fecha no ha designado embajadores en China y Brasil, la Cancillería responsabilizó al Senado porque está “reteniendo” los nombramientos.



En respuesta, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, pidió a los funcionarios del Ejecutivo “que se informen bien y revisen (lo que envían)”. Además, aseguró que esta semana aprobarán los nombramientos. “No hay ninguna intencionalidad de truncar, parar o retener los nombramientos desde la Cámara de Senadores. Estamos en la total predisposición de cumplir los objetivos del Órgano Ejecutivo y no puede ser que personal subalterno pueda empañar la coordinación que tenemos entre órganos del Estado”, protestó Andrónico Rodríguez (MAS).



El legislador se refería a la directora de Relaciones Bilaterales, Mayra Montero, que el domingo aseguró que la designación de embajadores está en el Senado hasta donde se remitió la documentación y rechazó las acusaciones de Evo Morales que se estrelló contra Mayta: “Yo no sé qué hace la Cancillería”.



No obstante, Rodríguez admitió también que las solicitudes de designación de los embajadores de Brasil y China llegaron al Senado el 20 de junio, es decir, hace prácticamente tres meses y que hasta fines de agosto se estancaron en la Comisión de Política Internacional.



“El 20 de junio llega a la Cámara de Senadores, remitimos a la Comisión (de Política Internacional) y la Comisión nos remite el informe para agendar en el pleno a finales de agosto”, explicó Rodríguez y aseguró que desde fines de agosto a la fecha, la prioridad en esa cámara no era la designación de embajadores, sino la aprobación de normas como el proyecto de ley transitorio de elecciones judiciales.



No obstante, según el senador Rodríguez, la Cancillería no envió todos los requerimientos que manda el reglamento para analizar y revisar las designaciones. Dijo que ni siquiera mandaron las hojas de vida de los nombrados.



“Que no hayan enviado nombres de todas las embajadas no es nuestro problema, es atribución exclusiva del Órgano Ejecutivo en este caso de la Cancillería o del hermano presidente”, dijo Rodríguez. El legislador también se molestó con la presidenta de la Comisión de Constitución.