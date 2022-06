Senador de Creemos pide debatir proyecto de ley para aplicar la castración química a los violadores

Escucha esta nota aquí

El senador de Creemos, Erik Morón, pidió este viernes debatir en la Asamblea Legislativa Plurinacional el anteproyecto de ley “Endurecimiento de sanciones – incorporación Cadena Perpetua”, que tiene por objeto modificar la Ley 348 y el Código Penal, para que se aplique el encarcelamiento de por vida para los feminicidas, parricidas y violadores.

El legislador comentó que esta iniciativa fue presentada por la bancada de Creemos en septiembre de 2021 y dijo que hasta la fecha no fue tratada, por ese motivo lo reingresó este año a la Asamblea y pese a ello aún no ha sido debatida.

“Este no es un tema de colores políticos, este no es un tema de una región. Este es un tema que está sucediendo en todo el país y hasta el día de hoy el anteproyecto de ley sigue en una comisión. Sí, en la comisión del sueño de los justos. No quiere decir que este proyecto está escrito en piedra, pero espero el apoyo de todos los colegas parlamentarios para desmenuzarlo, debatirlo corregirlo. Lo importante es poder agravar las penas para este tipo de personas que están cometiendo delitos a diario”, enfatizó.

Es así que se plantea la pena de cadena perpetua para los acusados de feminicidio, parricidio y violadores, estos últimos también serían ser sancionados con castración química.

“Hasta cuándo vamos a esperar para tocar estos temas. El silencio es complicidad, no podemos quedar de brazos cruzados, como parlamentario espero el apoyo de todos mis colegas para abrir el debate de manera inmediata y urgente”, dijo Morón.

