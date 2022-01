Senador del MAS dice que se suspendió la exigencia del carnet para “precautelar” la salud de la población

Escucha esta nota aquí

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Félix Ajpi, considera acertada la determinación del Ministerio de Salud respecto a la suspensión temporal de la exigencia del carnet de vacunación contra el Covid-19.

A juicio del legislador, la medida precautela la salud de la población en general, porque evitará más protestas que aglutinan a decenas de personas, pese a que los sectores en conflicto siguen con su exigencia de abrogar la norma.

“Han tomado una buena medida para evitar infecciones, la última ola que están diciendo, la Ómicron es de acción inmediata en el contagio, por eso creo que es una medida acertada. (…) El bien mayor es la salud, sobre cualquier normativa o derecho individual”, dijo el asambleísta.

Ajpi negó que la determinación del Ejecutivo signifique un retroceso en las políticas de salud. “No es debilidad, no es claudicar ante nadie, nosotros simplemente estamos protegiendo (la salud de la población) con todas las medidas a nuestro alcance”, afirmó.

Remarcó que la decisión fue adoptada también para evitar aglomeraciones sectoriales de los denominados ‘anti-vacunas’ y de otra línea política. “Nosotros protegemos la salud; ha habido movilizaciones irresponsables, no han dicho por qué no querían vacunarse, si por (motivos) culturales, ideológicos, religiosos u otros (…) No es una debilidad, porque se trabaja con el pueblo”, sostuvo.