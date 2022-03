Senador del MAS propone declarar la dinamita como "patrimonio cultural"; argumenta que "no es para matar"

Escucha esta nota aquí

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), por Potosí, Hilarión Mamani, presentó un proyecto de Ley para que se declare a la dinamita como "patrimonio cultural e inmaterial", junto con el ‘guardatojo’.

El argumento del legislador sostiene que ambos elementos son símbolos de la resistencia y lucha histórica de los mineros, en defensa de la democracia y los recursos naturales. El texto fue remitido a una comisión de la Cámara Alta para su análisis.

“En diferentes centros mineros en Carnaval hacemos estallar la dinamita, para ch’allar a los tíos, esa es una costumbre de nuestros ancestros (…) Es un símbolo y por eso hemos presentado el proyecto de ley, seguro evaluarán los diputados y senadores”, dijo a EL DEBER el asambleísta.

Ante los cuestionamientos por las muertes y heridos ocasionados por la dinamita, Mamani enfatizó que ese elemento no se utiliza para quitar la vida. “En las marchas se ha utilizado simbólicamente, no para botar a las personas. No podemos agredir, no es para matar gente la dinamita”, enfatizó.

Sin embargo, en el país sigue vigente la Ley 400 de Control de Armas de Fuego, Municipios, Explosivos y otros materiales relacionados, que prohíbe el uso de explosivos en manifestaciones, por las consecuencias fatales que hubo en el pasado.

Por ejemplo, en 2012, producto del enfrentamiento con cachorros de dinamita entre mineros cooperativistas y sindicalizados, en La Paz, falleció una persona y otras siete quedaron heridas, cuando se arrojaron los artefactos a ambientes de la sede de la FSTMB.

Asimismo, se observó el uso excesivo de dinamita en la protesta de los mineros cooperativistas en agosto de 2016, cuando fue asesinado el viceministro Rodolfo Illanes, en la carretera que une a La Paz con Oruro.