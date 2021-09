Senador presenta proyecto de ley de castración química y cadena perpetua para violadores y feminicidas

Escucha esta nota aquí

El senador de la agrupación Creemos, Erick Morón, presentó este martes ante la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley para modificar cinco artículos del Código Penal y poder sancionar a los condenados por violación, feminicidio y asesinato con castración química o cadena perpetua.

“Este proyecto lo presenté hace tres años ante la Cámara de Diputados, pero no lo tocaron, no debatieron y no lo enviaron a las comisiones para que lo analicen. Ahora lo he vuelto a rearticular y cotejar con los casos actuales para realizar algunos cambios necesarios y poder entregarlo en la Cámara de Senadores”, comentó Morón en contacto con EL DEBER.

El senador explicó que propone este cambio de la ley debido a los elevados índices de violencia contra la mujer y a los hechos de asesinato que existen en el país. Además, comentó que varios de estos casos son cometidos por personas reincidentes, que salen de la cárcel debido a la "permeabilidad de la justicia" y vuelven a incurrir en actos ilícitos.

“Según el reporte oficial de la Fiscalía General del Estado, entre el 1 de enero y 31 de agosto de 2021 hubo 1.507 violaciones a mayores, 1.391 casos de violación de infante, niño, niña o adolescente, 1.077 hechos de estupro, 81 feminicidios y 26 infanticidios”, lamentó, y al mismo tiempo dijo que estas cifras deberían alarmar a las autoridades nacionales, para que se unan y puedan reformar la justicia.

Este proyecto de ley propone modificar los artículos: 252, 253, 308, 308 Bis y 309 del Código Penal para poder sancionar los delitos de parricidio, asesinato, feminicidio, violación y estupro con cadena perpetua o castración química para los acusados.

Morón explicó que el documento que presentó este martes será revisado por las comisiones de la Cámara de Senadores, para luego ser derivados y socializados con el Ministerio de Justicia, la Fiscalía y Régimen Penitenciario. Agregó que no existe un plazo establecido para la socialización del proyecto, pero adelantó que hasta fin de año espera haber culminado esta etapa, para que en 2021 empiecen los procesos finales.

“Ojalá este proyecto de ley no sea visto como un tema político, porque esta problemática con la justica no tiene colores, pues es un tema social que preocupa a todos los bolivianos, y juntos debemos trabajar para reformar la justicia de manera profunda”, señaló.

