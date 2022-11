Senador propone que el decreto del censo incluya disposiciones que aseguren el cumplimiento de los nuevos plazos y la calidad de los datos recogidos

“ El censo tendría que haber sido preparado desde el 2012 (…). No hicieron su trabajo. Por eso, hay dos dudas fundamentales: si en el tiempo indicado por el presidente se va a cumplir todo aquello que hemos exigido antes de 2025 y cuál va a ser la contraparte del Instituto Nacional de Estadística (INE)", aseveró Paz, en un video publicado en sus cuentas de Twitter y Facebook.

“Si no tiene contraparte, el INE va a trampear, ya nos ha engañado. Teníamos que tener censo ahora, en noviembre de 2022, y no lo hay, porque nos mintieron, (porque) politizaron el proceso”, insistió el senador, quien consideró que por eso “el INE no tiene credibilidad”.