Senadora denuncia que Fuerza Naval y Sernap no hacen nada por conflictos en Chushuara

La presidenta de la comisión de Tierra y Territorio, senadora Andrea Barrientos (CC), denunció que entidades del Estado como la Fuerza Naval y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), no atienden los conflictos en la comunidad de Chushuara, pese a que están cerca de la zona.





“Los de la Armada controlan el plátano, el pescado, que los pasajeros se pongan salvavidas, se ocupan de las barcazas artesanales de los indígenas, pero no aparecieron cuando fui a denunciar, muy interesados no los vi a los de la Armada por ir a ver lo que pasaba, menos al Sernap”, dijo luego de relatar los sucesos del jueves cuando fue agredida por personas que estaban en Chushuara.





El martes se denunció desde Chushuara que comunarios fueron avasallados por otro grupo que se apropió del lugar y tomaron como rehenes a 18 personas. La Policía dijo que estaba preparando un operativo, del que no se supo nada. La Fiscalía habló de procesos judiciales contra los atacantes, pero tampoco se conoció en qué derivó esa decisión.





Según la senadora, hubo dos comisiones del Legislativo que llegaron al lugar, la comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados, y la comisión de Tierra y Territorio del Senado; la primera llegó el martes y no encontró nada porque no vieron comunarios y por tanto no tenían novedades. El grupo de la senadora estaba compuesto por seis personas y llegaron hasta Chushuara, intentaron desembarcar en el lugar, pero fueron atacados.





La parlamentaria confirmó la existencia de actividad minera en la zona de los parques, pero no en la forma artesanal que practican los comunarios, sino ya ingresaron con maquinaria, ellos tuvieron contacto con una draga en proximidades de la localidad beniana de Rurrenabaque y los oficiales de la Armada no hicieron nada para verificar su denuncia.





Los guardaparques del Parque Madidi y del Pilón Lajas tampoco se interesaron en verificar la existencia de maquinaria dentro de los parques. Barrientos dejó denuncia manuscrita sobre los sucesos.





Ahora, en la sede de Gobierno, pidió informes a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera y al Sernap, además sentará las denuncias penales contra las personas que perpetraron el ataque a la embarcación que la trasladaba en su recorrido.

