Senadora pide a Ministerio de Gobierno protección para los guardaparques amenazados por narcos, contrabandistas y extractivistas

La senadora del Tipnis, Cecilia Moyoviri, envió una carta al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, para pedir protección para los guardaparques, que están amenazados por narcotraficantes, contrabandistas y extractivistas.

"Entre los asuntos de preocupación queda en evidencia una fuerte presión y amenazas a los guardianes del bosque en general, por parte de intereses políticos y transnacionales (narcotraficantes, contrabandistas de madera, explotadores de oro, etc.) que están provocando la renuncia de estos defensores de la madre tierra", dice la misiva de Moyoviri.

En el documento, la legisladora de Comunidad Ciudadana pide, en el marco del Acuerdo de Escazú recién ratificado por el Gobierno boliviano, que se tomen medidas de protección para los guardaparques, considerando las persecuciones y amenazas del último tiempo.

Por otro lado, Moyoviri lamentó que algunos guardaparques del Tipnis se hubieran parcializado con los depredadores y con los políticos de turno. "No defienden lo que tienen que defender, saquean los recursos. Hay mucho avasallamiento de colonos, no dicen nada y se supone que los guardaparques son los veedores, pero al estar parcializados se vuelven cómplices porque no denuncian -además- los ilícitos en el territorio.

La senadora no entiende de dónde aparecen tantos avasalladores. "Se van creando más sindicatos (Polígono 7), no entiendo de dónde ha llegado tanta gente, son los mismos familiares de los que están por ahí, es la misma gente que se está metiendo a la Chiquitania y que se traslada para sufragar, no se puede tapar el sol con un dedo, el Gobierno debe ser transparente y no prestarse a esto", cuestionó.



Dijo que es necesario visitar el territorio para ver el avance de la colonización, y de las actividades extractivas. "Estamos preocupados porque hay mucha corrupción entre los funcionarios que deberían encabezar la protección, por eso decimos que esos cargos deberían ganarse por méritos, ser ejercidos por personas especializadas porque hablamos de un patrimonio de Bolivia y del mundo", aseveró.



Según Moyoviri, cuando era vicepresidenta de la Subcentral del Tipnis ,pidió informes de las actividades extractivas en esa zona.



