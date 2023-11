Senadora Rek dice que el presupuesto puede aprobarse por decreto y Gobierno responde que "esa posibilidad no existe"

Después de que la mayoría de la Asamblea Legislativa rechazara el Proyecto de Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2023, la senadora de Creemos Centa Rek afirmó que ahora el Gobierno puede aprobar mediante un decreto supremo.



"Al quedar rechazado el proyecto de ley, el Ejecutivo tiene 15 días y sí puede aprobarlo mediante decreto, no es que las entidades autónomas se van a quedar sin dinero, (...) lo que sí hemos logrado es que las (cuestionadas) disposiciones adicionales no las pueda hacer el Gobierno por decreto, esas quedan ya totalmente fuera y (el Gobierno para eso) tiene que hacer leyes nuevas y discutirlas al interior del parlamento", dijo la legisladora en una entrevista con El Deber Radio.



Sin embargo, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, respondió en una conferencia de prensa que "esa posibilidad no existe".



"Hemos escuchado de una asambleísta senadora de Creemos que existe esa posibilidad, (pero) es falsa, porque primero vulnera el estado de derecho constitucional; nosotros nos regimos por facultades que nos da la norma, en este momento no existe ninguna normativa que permita habilitar el presupuesto (reformulado) mediante un decreto supremo", enfatizó el ministro.



"Por lo tanto, es una falsa expectativa la que ha lanzado la oposición para hacer creer de que, una vez rechazada la ley, por decreto supremo se puede (poner en vigencia) un presupuesto reformulado", ratificó.