Senadora Requena: "Los mineros tienen enorme poder y funcionan como base de Luis Arce"

"Esta ley desnaturaliza la consulta previa, y por eso abre la posibilidad de minería en áreas protegidas, da prioridad a la minería, a su uso del agua, y no pagan nada, más bien la contaminan" aludió.

Según Requena, esta norma ha generado un fenómeno "monstruoso" porque ha reforzado un "mal llamado sector cooperativista", que no funciona como cooperativa, sino que hay capitales y peones, gente explotada, ya que como cooperativas están liberados de la norma laboral, lo que ocasiona una "explotación terrible de seres humanos".

Si bien, reconoció Requena, no hay garantías de nada, celebró como buena noticia una "cierta consistencia" en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), y en los ministros, que se manifestaron sobre que no se darán derechos mineros en áreas protegidas (AP).

"Además están el Convenio de Minamata, la CPE, etc., con eso podríamos reorientar el desastre, pero necesitamos voluntad del Estado.

Necesitamos entender que hay alternativas económicas. En Madidi ya había turismo de base ecocomunitaria, no es una lucha contra gente que se busca sustento, lo que pasa es que este Gobierno no las promueve, alternativas de base ancha, de empleo digno, ecosustentable", dijo.