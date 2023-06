Senadora Salame sobre su rechazo a la censura de Lima: "Nunca podría retractarme, es más, si volviera a hacerlo tendría el mismo voto"

La senadora Silvia Salame, de Comunidad Ciudadana (CC), dijo con contundencia que no se retractará ni disculpara con su alianza por no haber censurado al ministro de Justicia, Iván Lima, en el acto de interpelación del 30 de mayo. Ratificó que no cometió transfugio y que no vulneró ningún principio de esa alianza, menos fue en contra de alguna instrucción de Carlos Mesa porque no recibió ninguna línea.

"Nunca podría retractarme, es más, si volviera a hacerlo volvería a tener el mismo voto. Este no es un apoyo al Gobierno porque si ustedes analizan mi conducta en otros casos, por ejemplo en la interpelación al ministro de Obras Públicas, siempre mi posición ha sido contestataria al mal ejercicio del poder", manifestó la legisladora ante la consulta de si se retractaría de su decisión.

Aclaró que no vulneró los principios de CC y que uno de los elementos de un país democrático es la libre expresión que estarían intentando coartarle por pensar diferente.



"Nunca se me hizo conocer que Mesa hubiera instruido que se vote por tal o por cual, nunca. No se me puede acusar que yo hubiera incumplido una instrucción dada por el jefe de la alianza", explicó.

El 30 de mayo la senadora chuquisaqueña votó contra la censura al ministro de Justicia, lo que provocó la protesta de la bancada de CC. La jefa de bancada, Andrea Barrientos, afirmó que hubo un acuerdo interno de todos los legisladores para votar contra Lima.

Tras este hecho, ocho dirigentes de la alianza Comunidad Ciudadana firmaron una carta dando por concluida la relación política y orgánica con la senadora, Silvia Salame.

"Yo he sido bien clara con ellos antes de que se realice la sesión de interpelación, de que primero, yo jamás podría cohonestar con una iniciativa de Evo Morales y ustedes saben que Morales está detrás de que se censure al ministro de Justicia", manifestó.



Salame dijo que es un caso muy doloroso para ella y por eso envió una carta explicando que no es una tránsfuga. Anunció que esperará que le inicien un proceso a través del Tribunal Electoral, instancia que decidirá si quitarle o no el curul.

Por último, la senadora enfatizó que la interpelación no estaba referida al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, por lo que no se la puede acusar de haber votado a favor de su detención "ilegal". "El punto 7 de la interpelación se refería por añadidura a Camacho, poniendo como un ejemplo de vulneración de derechos. Quiero aclarar porque parecería que estoy aceptando que la detención de Camacho fue legal", concluyó.

Lea también PAÍS Comunidad Ciudadana dice que la senadora Salame ya no representa a la alianza Dan por concluida la relación política y orgánica con la senadora, Silvia Salame, luego que esta votara y justificara su rechazo a la censura del ministro de Justicia

​