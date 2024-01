Senadores desconocen al TCP ‘autoprorrogado’ y alistan defensa de Andrónico

“Si estuviéramos en un trámite normal lo que correspondería es dar una respuesta con la argumentación de porqué el Senado llamó a sesión y luego dar el espacio para dirimir. Pero, s e está analizando también el hecho de que es un tribunal (TCP) prorrogado, es decir, no es un Tribunal Constitucional (legal)”, indicó Santa María.

“Todos los trámites que ellos (los magistrados del TCP) hagan, son ilegales de pleno derecho. Ellos no pueden autoprorrogarse, eso es una iniquidad. Entonces estamos en ese análisis, si va a ser sólo un comunicado. Creo que no correspondería dar una respuesta oficial porque los magistrados son autoprorrogados”, explicó la legisladora.

La senadora Santa María dijo que los funcionarios llegaron y pegaron el cedulón en la pared “entre las dos presidencias (Senado y Diputados), pero la directiva no fue notificada de forma personal, pese a que la legisladora aseguró que estaban en sus oficinas.

“Debería ser una notificación personal porque Andrónico está en su oficina, pero le metieron nomás un cedulón en la puerta como si se tratara de un fugitivo que se está escondiendo de la ley, o como se dice en las notificaciones, no quiere ser habido. En ningún momento Andrónico Rodríguez ha dicho que no quiere hacerse encontrar. Eso me parece una acción muy agresiva”, dijo Ajpi a EL DEBER.