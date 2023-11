Senadores y diputados se estancan entre dos proyectos de ley del PGE ajustado 2023

“La realidad, presidente (David Choquehuanca) es que el Senado le ha dicho no a la trampa que su gobierno nacional le quiere imponer al país, no a la trampa de persecución política, no a aquellos que so pretexto de investigación financiera quieren meter presos a todo aquel que piense distinto al gobierno nacional, eso es lo que ha rechazado el Senado”, dijo.