Senkata alista queja ante la CIDH y dice que Gobierno incumplió

Las víctimas de las muertes de Senkata presentarán este martes un informe de las recomendaciones hechas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que el Gobierno no cumplió. El activista de derechos humanos, David Inca, afirmó que de los 36 puntos acordados hace un año, solo se ejecutaron dos. La queja será expuesta a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en El Alto.



“Estamos a un año de la presentación del informe del GIEI y solo se han cumplido dos recomendaciones. Una a medias y otra que se cumplió. Las demás están pendientes”, sostuvo Inca, quien acompaña a las víctimas desde que se produjeron las muertes en 2019.



El convenio que cumplió el Gobierno fue el traspaso del Servicio de Protección a Torturados a la Defensoría del Pueblo, mediante una ley, y se denominó Mecanismo Nacional contra la Tortura.



Sobre la conformación de mesas de trabajo para la elaboración del proyecto normativo para la reparación integral de las víctimas, esta tarea continúa en curso.



La diputada Betty Yañíquez, del MAS, quien está a cargo de elaborar el anteproyecto dijo que el trabajo no se paralizó y se reúne cada semana con los miembros del Alto Comisionado y otros técnicos.



“Yo he cumplido con el proyecto de ley que entregué en Cochabamba. Ellos creían que no había nada. Estamos en pleno trabajo y en septiembre entregaremos el trabajo concluido conforme a sus sugerencias”, aclaró la parlamentaria.



Por su parte, Inca dijo que solo se les entregó un primer borrador y en junio debían recibir correcciones del documento, lo cual no sucedió. La parlamentaria oficialista anunció que se entregará la ley final en septiembre.



La reunión con la CIDH está confirmada para realizarse este martes a las 14:30 en la Iglesia San Francisco de Asís de la zona de Senkata. En Sacaba será el jueves en el puente Huayllani.



Otro de los cuestionamientos de las víctimas es que no se hayan impulsado los juicios penales contra los militares que protagonizaron los ataques en 2019.



La presidenta de los detenidos de Senkata, Marcela Calle, sostuvo que el Gobierno se dedicó a enjuiciar políticamente a Jeanine Áñez y que su condena de 10 años no los beneficia porque no están identificados como víctimas.